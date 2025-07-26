Yanlış Anlama 2 filminin yönetmen koltuğunda Aykut Taşkın oturuyor. Peki, Yanlış Anlama 2 filminin konusu ne? Yanlış Anlama 2 filminin oyuncuları kim?

YANLIŞ ANLAMA 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Ününe fazlasıyla düşkün Şef Ceyhun, onu çocuk yaşta yanına alıp bildiklerini öğreten Ahmet Usta ve onların yanından hiç ayrılmayan Fazıl, her şeye yeniden başlamak için Bakü’ye giderler. Azerbaycan’ın en eski restoranında annesinin mirasını devam ettiren Aydan Şef, Ahmet Usta’nın yardımıyla annesinin tarifini bulmaya çalışırken, Ceyhun Şef, Azerbaycan’ın geleneksel lezzetlerini keşfederek yepyeni bir aşçılık yolculuğuna çıkar.

YANLIŞ ANLAMA 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cemal Hünal

Yılmaz Gruda

M. Fatih Özkan

Islam Mehreliyev

Elcan Rasulov

Gulshan Huseynli

YANLIŞ ANLAMA 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yanlış Anlama 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.