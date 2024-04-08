Yayınlanma: 08.04.2024 - 17:22

Güncelleme: 08.04.2024 - 17:22

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i başrolde buluşturan dizi, son olarak 88. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı dizinin yeni bölümün ne zaman yayımlancağı merak ediliyor. Peki, Yargı bu hafta yok mu, neden yok? Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman yayımlanacak?

YARGI BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, bayram tatili nedeniyle 7 Nisan 2024 Pazar akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmedi.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı 89. Bölüm yayın tarihi ile ilgili Kanal D sitesi üzerinden izleyicilere bilgi verildi.

Kanal tarafından yapılan paylaşıma göre; Yargı dizisi 14 Nisan 2024 Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.