Yargı dizisinden kötü haber.. Artık göremeyeceksiniz.. Karar kesin

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 23:59

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 23:59

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinden üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Pars karakterinin artık dizide yer alıp yer almayacağı merak ediliyordu.

SÖZLEŞMESİNİ KENDİ BİTİRDİ

Pars karakterine can veren Mehmet Yılmaz Ak herkesi şok eden bir kararla Yargı'ya veda etti. Yıldızı kısa sürede parlayan Pars adeta başrol oyuncuları kadar etkili bir karaktere can veriyordu.

GÖLGEDE BIRAKIYORDU

Mehmet Yılmaz Ak, can verdiği Pars karakteriyle adeta başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu'nu gölgede bırakıyordu. Bu başarıya rağmen deprem sonrasında bir türlü kendini toparlayamayan ünlü oyuncu diziye veda etme kararı aldı.

ÖLÜM SAHNESİNE BİLE İZİN VERMEDİ

Öte yandan Mehmet Yılmaz Ak dizideki ölüm sahnesine bile gelmedi. Hal böyle olunca senarist Sema Ergenekon korkunç bir hikaye yazarak Pars'ın kesik elini ekrana getirdi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Medya kulislerinden Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre Pars karakteri tümüyle diziden çıktı ve artık Pars'a ait sahneler de Yargı dizisinde gösterilmeyecek.

SOSYAL MEDYA AYAKLANDI

Pars karakterine can veren Mehmet Yılmaz Ak'ın yeniden diziye dönmesini isteyen hayranları ise adeta sosyal medyadan oyuncuyu yorum yağmuruna tuttular. Mehmet Yılmaz Ak'ın kararının kesin olduğu öğrenilirken artık dizide yer almamaya kararlı olduğu öğrenildi.