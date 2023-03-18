Yargı dizisinden kötü haber.. Artık göremeyeceksiniz.. Karar kesin
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Pars şoku. İddiaları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'da doğruladı
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinden üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Pars karakterinin artık dizide yer alıp yer almayacağı merak ediliyordu.
SÖZLEŞMESİNİ KENDİ BİTİRDİ
Pars karakterine can veren Mehmet Yılmaz Ak herkesi şok eden bir kararla Yargı'ya veda etti. Yıldızı kısa sürede parlayan Pars adeta başrol oyuncuları kadar etkili bir karaktere can veriyordu.
GÖLGEDE BIRAKIYORDU
Mehmet Yılmaz Ak, can verdiği Pars karakteriyle adeta başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu'nu gölgede bırakıyordu. Bu başarıya rağmen deprem sonrasında bir türlü kendini toparlayamayan ünlü oyuncu diziye veda etme kararı aldı.
ÖLÜM SAHNESİNE BİLE İZİN VERMEDİ
Öte yandan Mehmet Yılmaz Ak dizideki ölüm sahnesine bile gelmedi. Hal böyle olunca senarist Sema Ergenekon korkunç bir hikaye yazarak Pars'ın kesik elini ekrana getirdi.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Medya kulislerinden Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre Pars karakteri tümüyle diziden çıktı ve artık Pars'a ait sahneler de Yargı dizisinde gösterilmeyecek.
SOSYAL MEDYA AYAKLANDI
Pars karakterine can veren Mehmet Yılmaz Ak'ın yeniden diziye dönmesini isteyen hayranları ise adeta sosyal medyadan oyuncuyu yorum yağmuruna tuttular. Mehmet Yılmaz Ak'ın kararının kesin olduğu öğrenilirken artık dizide yer almamaya kararlı olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Abide Köprülü Kavşağı'nı yapan şirket sahte belgeyle iha
- Altaylı ile Pelikancı Selman Öğüt arasında tartışm
- CHP'den 'Muharrem İnce' yorumu
- Ünlü oyuncu CHP'den milletvekili aday adayı oldu
- 'Artık hiçbir şey söylemek istemiyorum'
- 'Milyon verip aldılar ama...'
- Muhalefet 'düşman' oldu!
- İmamoğlu seçimleri işaret etti, tek şartı açıkladı
- RTÜK sansür için iş başında: Halk TV'ye inceleme
- Ayhan Bilgen'den yeni açıklama