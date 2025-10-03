Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yarış (Race) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yarış filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yarış filminin konusu ne? Yarış filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Yarış filminin yönetmen koltuğunda Stephen Hopkins oturuyor. Filmin senaristliğini Joe Şarapnel ve Anna Waterhouse üstleniyor. Peki, Yarış filminin konusu ne? Yarış filminin oyuncuları kim? 

YARIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Afrikalı-Amerikalı atlet Jesse Owens'ın 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda rekor kırarak kazandığı dört altın madalyayı konu alıyor. 

YARIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Stephan James - Jesse Owens

Jason Sudeikis - Larry Snyder

Jeremy Irons - Avery Brundage

Carice van Houten - Leni Riefenstahl

William Hurt - Jeremiah Mahoney

Shanice Banton - Ruth Solomon-Owens

Amanda Crew - Peggy

Jeremy Ferdman - Marty Glickman

Barnaby Metschurat - Joseph Goebbels

Chantel Riley - Quincella

David Kross - Carl "Luz" Long

Glynn Turman - Harry Davis

Jonathan Aris - Arthur Lill

Shamier Anderson - Eulace Peacock

YARIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yarış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.

