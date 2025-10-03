Yarış filminin yönetmen koltuğunda Stephen Hopkins oturuyor. Filmin senaristliğini Joe Şarapnel ve Anna Waterhouse üstleniyor. Peki, Yarış filminin konusu ne? Yarış filminin oyuncuları kim?
YARIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Afrikalı-Amerikalı atlet Jesse Owens'ın 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda rekor kırarak kazandığı dört altın madalyayı konu alıyor.
YARIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Stephan James - Jesse Owens
Jason Sudeikis - Larry Snyder
Jeremy Irons - Avery Brundage
Carice van Houten - Leni Riefenstahl
William Hurt - Jeremiah Mahoney
Shanice Banton - Ruth Solomon-Owens
Amanda Crew - Peggy
Jeremy Ferdman - Marty Glickman
Barnaby Metschurat - Joseph Goebbels
Chantel Riley - Quincella
David Kross - Carl "Luz" Long
Glynn Turman - Harry Davis
Jonathan Aris - Arthur Lill
Shamier Anderson - Eulace Peacock
YARIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yarış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.