Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam seyircileri yıkan haberi verdi
Yasak Elma dizisiyle ilgili final iddiaları resmen doğrulandı. FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın final tarihini dizide Ender'e can veren Şevval Sam açıkladı
Pazartesi akşamları FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin 7.sezonda da ekranda olacağına yönelik iddialar vardı. Bu iddialar ne yapım şirketi ne de oyuncular tarafından doğrulanmamıştı.
FOX TV YETER DEDİ
İddialara göre artık FOX TV yönetimi her şeyi tadında bırakmak istiyor. Yasak Elma dizisi bu sezon final yaparak ekranlara veda edecek. Haziran ayında dizinin final yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
SEYİRCİLER ÇOK ÜZÜLDÜ
Yasak Elma'nın final yapacağı haberlerine izleyicileri hayli üzülmüştü. Final iddialarını doğrulayan isim ise dizide Ender karakterine can veren Şevval Sam oldu.
Dizinin Ender'i Şevval Sam geçtiğimiz akşam Cihangir'de görüntülendi.
Şevval Sam "Yasak Elma'nın bu sezonu, son sezonu olacak" dedi.
YASAK ELMA DİZİSİ HAKKINDA BAZI BİLGİLER
Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Sevda Erginci, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen yer almaktadır.
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