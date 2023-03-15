Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam seyircileri yıkan haberi verdi

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 08:00

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 08:33

Pazartesi akşamları FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin 7.sezonda da ekranda olacağına yönelik iddialar vardı. Bu iddialar ne yapım şirketi ne de oyuncular tarafından doğrulanmamıştı.

FOX TV YETER DEDİ

İddialara göre artık FOX TV yönetimi her şeyi tadında bırakmak istiyor. Yasak Elma dizisi bu sezon final yaparak ekranlara veda edecek. Haziran ayında dizinin final yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SEYİRCİLER ÇOK ÜZÜLDÜ

Yasak Elma'nın final yapacağı haberlerine izleyicileri hayli üzülmüştü. Final iddialarını doğrulayan isim ise dizide Ender karakterine can veren Şevval Sam oldu.

Dizinin Ender'i Şevval Sam geçtiğimiz akşam Cihangir'de görüntülendi.

Şevval Sam "Yasak Elma'nın bu sezonu, son sezonu olacak" dedi.

YASAK ELMA DİZİSİ HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Sevda Erginci, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen yer almaktadır.