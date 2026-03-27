Yaz Mevsimi filminin yönetmen koltuğunda David Lean oturuyor. Filmin senaristliğini David Lean, Arthur Laurents, H.E. Bates üstleniyor. Peki, Yaz Mevsimi filminin konusu ne? Yaz Mevsimi filminin oyuncuları kim?

YAZ MEVSİMİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Katharine Hepburn ve Rossano Brazzi’nin başrollerde olduğu nefis bir yaz klasiği... Yalnız Amerikalı bir kadının birdenbire kendini İtalyan güneşi altında bulmasını ve aşkı keşfetmesini anlatıyor film. Ohio’da sekreterlik yapan, orta yaşlarına yaklaşmış çekici bir kadın olan Jane Hudson, nihayet hayallerindeki yazı yaşamak için Venedik’e gidecek imkânı bulur. Bağımsızlığına düşkün Jane, kolunda kamerası, canı istediği gibi gezer. Ama zamanla fark eder ki, dünyanın en güzel köşelerinden biri olan Venedik gibi bir şehirde bile yalnızlık zamanla insanın canını yakmaya başlamaktadır. Bu farkındalıkla hayatını değiştirmeye karar veren Jane, tam da zamanında, San Marco Plaza’daki küçük bir kahvede Renato de Rossi isimli bir antikacı ile çarpışır ve hayatı değişir

YAZ MEVSİMİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Katharine Hepburn

Rossano Brazzi

Darren McGavin

Isa Miranda

Jeremy Spenser

Mari Aldon

Jane Rose

MacDonald Parke

Gaetano Autiero

Virginia Simeon

YAZ MEVSİMİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yaz Mevsimi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.