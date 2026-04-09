Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.04.2026 12:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yedi Yaşam filminin konusu ne? Yedi Yaşam filminin oyuncuları kim?

Yedi Yaşam (Seven Pounds) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yedi Yaşam filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yedi Yaşam filminin konusu ne? Yedi Yaşam filminin oyuncuları kim?

Yedi Yaşam filminin yönetmen koltuğunda Gabriele Muccino oturuyor. Filmin senaristliğini Grant Nieporte üstleniyor. Peki, Yedi Yaşam filminin konusu ne? Yedi Yaşam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

YEDİ YAŞAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Ben Thomas geçmişte yaptığı bir hatadan dolayı vicdan azabı çekmektedir. Hayatlarında ikinci bir şansı hakeden yedi insanın hayatlarını değiştirebilecek güce sahip olduğunu kelfeden Ben, bir plan yapar. Ancak hayatını değiştirmek istediği kişilerden birine aşık olunca işler karışır.

YEDİ YAŞAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM? 

Will Smith

Rosario Dawson

Sarah Jane Morris

YEDİ YAŞAM IMDb PUANI KAÇ?

Yedi Yaşam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #TV rehberi #televizyonda ne var? #yedi yaşam filmi