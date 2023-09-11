Yehuda İle Siyah Mesih filminin konusu ne? Yehuda İle Siyah Mesih filminin oyuncuları kim?
Yehuda İle Siyah Mesih (Judas And The Black Messiah) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yehuda İle Siyah Mesih filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yehuda İle Siyah Mesih filminin konusu ne? Yehuda İle Siyah Mesih filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yehuda İle Siyah Mesih filminin yönetmen koltuğunda Shaka King oturuyor. Senaristliğini Will Berson, Shaka King, Kenneth Lucas ve Keith Lucas üstleniyor. Peki, Yehuda İle Siyah Mesih filminin konusu ne? Yehuda İle Siyah Mesih filminin oyuncuları kim?
YEHUDA İLE SİYAH MESİH FİLMİNİN KONUSU NE?
Genç ve karizmatik bir aktivist olan Fred Hampton, Ulusal Kara Panter Partisi’nin başkan yardımcısı olur. Bu durum onu devletin hedefi haline getirir. FBI ve Chicago Polisi onu yakından izlemeye karar verir. Ancak bunun için içerden bir bağlantıya ihtiyaçları vardır. Bunun için William O’Neal’a bir görev verilir.
YEHUDA İLE SİYAH MESİH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Daniel Kaluuya
Lakeith Stanfield
Jesse Plemons
Dominique Fishback
Ashton Sanders
Algee Smith
Darrell Britt-Gibson
LilRel Howery
Martin Sheen
Amari Cheatom
Cher Lloyd
YEHUDA İLE SİYAH MESİH FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yehuda İle Siyah Mesih filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.
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