Yehuda İle Siyah Mesih filminin konusu ne? Yehuda İle Siyah Mesih filminin oyuncuları kim?

Yehuda İle Siyah Mesih (Judas And The Black Messiah) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yehuda İle Siyah Mesih filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yehuda İle Siyah Mesih filminin konusu ne? Yehuda İle Siyah Mesih filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 16:25
Yehuda İle Siyah Mesih filminin konusu ne? Yehuda İle Siyah Mesih filminin oyuncuları kim?
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Yehuda İle Siyah Mesih filminin yönetmen koltuğunda Shaka King oturuyor. Senaristliğini Will Berson, Shaka King, Kenneth Lucas ve Keith Lucas üstleniyor. Peki, Yehuda İle Siyah Mesih filminin konusu ne? Yehuda İle Siyah Mesih filminin oyuncuları kim? 

YEHUDA İLE SİYAH MESİH FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç ve karizmatik bir aktivist olan Fred Hampton, Ulusal Kara Panter Partisi’nin başkan yardımcısı olur. Bu durum onu devletin hedefi haline getirir. FBI ve Chicago Polisi onu yakından izlemeye karar verir. Ancak bunun için içerden bir bağlantıya ihtiyaçları vardır. Bunun için William O’Neal’a bir görev verilir.

YEHUDA İLE SİYAH MESİH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Daniel Kaluuya

Lakeith Stanfield

Jesse Plemons

Dominique Fishback

Ashton Sanders

Algee Smith

Darrell Britt-Gibson

LilRel Howery

Martin Sheen

Amari Cheatom

Cher Lloyd

YEHUDA İLE SİYAH MESİH FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yehuda İle Siyah Mesih filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.


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Yehuda İle Siyah Mesih konusu nedir?

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