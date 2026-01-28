NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizi Yeraltı'nın konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Yeraltı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Yeraltı dizisi ne zaman başlayacak?

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Haydar Ali ve Ceylan’ın büyük bir aşkla başlayan ilişkisi, beklenmedik bir gecede geri dönüşü olmayan bir yola saparken, Haydar Ali kendini hem devletin gizli planlarının hem de İstanbul’un acımasız yeraltı düzeninin tam ortasında bulur. Ceylan ise, sevdiği adamı korumak uğruna kendi sınırlarını aşar ve masumiyetle suç arasındaki ince çizgide tehlikeli bir yolculuğa çıkar. İhanet, sadakat ve hayatta kalma içgüdüsünün sınandığı bu dünyada, tek bir yanlış adım herkes için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Yeraltı, aşkın bile kurallara tabi olduğu bir evrende, bir adamın kaderle ve kendi karanlığıyla verdiği savaşı nefes kesen bir gerilimle anlatıyor.

YERALTI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu paylaşıyor; Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak’ın da kadrosunda yer alıyor.

YERALTI DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yeraltı dizisinin ilk bölümü 28 Ocak 2026 tarihinde NOW ekranlarında yayımlanacak.