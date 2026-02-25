Yeraltı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Yeraltı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Yeraltı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yeraltı dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

YERALTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

ozo gözaltındayken aile içinde liderlik tartışmaları büyür, Merdan kendi planını devreye sokarken Haydar Ali ipleri eline almaya kararlıdır. Bozo’nun gönderdiği gizli mesaj, ihaneti işaret eden dört isimle dengeleri altüst ederken, Malta bağlantılı karanlık bir şirket ağı ortaya çıkar. Emniyet cephesinde avukatlar üzerinden yürüyen gizli hamleler, yeraltındaki hesaplaşmayı daha da karmaşık hale getirir. Ancak asıl kırılma, Ceylan’ın Gülsüm’le birlikte Azize’nin kapısına dayanıp açık açık savaş ilan etmesiyle yaşanır: “Madem savaşı başlattınız, sonuçlarına katlanacaksınız.” Aşk, sadakat ve güç mücadelesinin iç içe geçtiği bu bölümde, Haydar Ali hem aileyi bir arada tutmak hem de gerçek düşmanı bulmak için geri dönüşü olmayan bir yola girer.

YERALTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Bozo’nun Haydar Ali için kurşunun önüne atlaması, Yeraltı’nda ezber bozar. Kurşun hedefini şaşırmış olabilir… ama hesap henüz kapanmamıştır. Caner yakalanır, Zafer çağrılır ve herkesin önünde tek bir soru asılı kalır: Bu iş burada mı bitecek, yoksa gerçek savaş şimdi mi başlayacak?

Bozo’nun verdiği karar kanı durdurur gibi görünse de, bazıları bu sakinliği zayıflık olarak okumaya hazırdır. Haydar Ali, kendisi için ölümü göze alan adama karşı borç ve vicdan arasında sıkışırken; Ceylan, eşinin yaptığı fedakârlığın ardındaki asıl nedeni çözmeye çalışır.

Sultan geçmişiyle son bir kez yüzleşirken, bazı kapıları tamamen kapatır.

Paşa cephesinde ise patlamaya hazır bir kriz ve perde arkasında kurulan daha büyük bir plan…

Yeraltı’nda bu kez kurşun sadece birini hedef almadı.

Asıl soru şu: Kim, kimin için yanacak?

YERALTI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yeraltı dizisinin yeni bölümü 25 Şubat Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.