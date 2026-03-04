Yeraltı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Yeraltı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Yeraltı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yeraltı dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

YERALTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bozo’nun Haydar Ali için kurşunun önüne atlaması, Yeraltı’nda ezber bozar. Kurşun hedefini şaşırmış olabilir… ama hesap henüz kapanmamıştır. Caner yakalanır, Zafer çağrılır ve herkesin önünde tek bir soru asılı kalır: Bu iş burada mı bitecek, yoksa gerçek savaş şimdi mi başlayacak?

Bozo’nun verdiği karar kanı durdurur gibi görünse de, bazıları bu sakinliği zayıflık olarak okumaya hazırdır. Haydar Ali, kendisi için ölümü göze alan adama karşı borç ve vicdan arasında sıkışırken; Ceylan, eşinin yaptığı fedakârlığın ardındaki asıl nedeni çözmeye çalışır.

Sultan geçmişiyle son bir kez yüzleşirken, bazı kapıları tamamen kapatır.

Paşa cephesinde ise patlamaya hazır bir kriz ve perde arkasında kurulan daha büyük bir plan…

Yeraltı’nda bu kez kurşun sadece birini hedef almadı.

Asıl soru şu: Kim, kimin için yanacak?

YERALTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Paşa’nın göğsüne isabet eden kurşun sadece bir bedeni değil, bütün aileyi hedef alır. Hastane koridorlarında umutla korku iç içeyken, Bozo’nun sergilediği soğuk ve sert tavır herkesi şaşkına çevirir. Ceylan bir yandan aileyi ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da Sultan’ın hastane koridorlarında Haydar Ali’nin geçmişini kurcalaması, “eski sevgili” meselesini yeniden gündeme getirir ve görünmeyen bir gerilimin fitilini ateşler.

Paşa’nın o gece kimlerin sözüyle harekete geçtiği sorusu büyüdükçe mahallede intikam ateşi hızla yayılır. Haydar Ali, Paşa’nın tek başına hareket etmediğini düşünerek gerçeğin izini sürmeye karar verir.

Tuzla’daki bir evde patlayan silahlar ise olayın seyrini değiştirir. Ferhat Bozo’nun fevri kuzeni Derman’ın attığı adım, gerçeği örtmek yerine daha büyük bir hesaplaşmanın kapısını aralar. Yavuz’un onları suçüstü yakalaması, hesaplaşmayı doğrudan Bozo’nun önüne taşır.

Bu kez savaş sadece sokakta değil, kalplerin içinde büyüyor.

Ve Bozo’nun vereceği karar, kimin gerçekten düşman olduğunu ortaya çıkaracak.

YERALTI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yeraltı dizisinin yeni bölümü 4 Mart Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.