Yeraltı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Yeraltı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Yeraltı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yeraltı dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

Yeraltı DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Haydar Ali’nin Sultan’la evlilik sürecine sürüklenmesi, Ceylan’la arasındaki çatışmayı patlama noktasına getirirken, ikilinin yüzük alışverişinde yaşadığı sert hesaplaşma geçmişteki aşkın hala kapanmamış bir yara olduğunu gösterir. Ceylan, Haydar Ali’nin bu evliliği kabul etmesi halinde her şeyi Bozo’ya anlatacağını söyleyerek ipleri kopma noktasına taşır. Aynı zamanda Bozo, yaklaşan büyük bir operasyonu sezerek parasını şehirden kaçırır ve yeraltında büyük bir fırtınaya hazırlandığını açık eder. Merdan’ın getirdiği “Gölge” adlı uluslararası ekip bilgisi, tehdidin artık sadece aile içi olmadığını ortaya koyar. Bölüm, Haydar Ali’nin hem Bozo’nun güven testlerinden geçmeye zorlandığı hem de Ceylan’la geri dönüşü neredeyse imkansız bir savaşa girdiği bir eşikte sona ererken, yeraltında savaşın kaçınılmaz olduğu netleşir.

Yeraltı DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Hamburglu’nun teklifi aile içinde açık açık tartışılırken, Bozo’nun “yeraltından gelecek işaret”i beklemesi yaklaşan savaşın sadece görünen yüzü olduğunu hissettirir. Devlet cephesinde Aslı’nın Pınar’ı köşeye sıkıştırması dengeleri daha da karmaşık hale getirirken, Ceylan ile Bozo arasında “ihanet” kelimesinin gölgesi dolaşmaya başlar. Sultan’ın Haydar Ali’yle yaptığı beklenmedik anlaşma ve gece yaşanan sarsıcı yüzleşme ise sadece iki gencin değil, iki ailenin kaderini de etkileyecek bir kırılmanın fitilini ateşler. Yeraltı, üçüncü bölümünde hem duygusal hem politik cephede gerilimi yükseltiyor ve savaşın artık sadece bir ihtimal olmadığını hissettiriyor.

Yeraltı YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yeraltı dizisinin yeni bölümü 11 Şubat Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.