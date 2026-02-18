Yeraltı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Yeraltı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Yeraltı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yeraltı dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

YERALTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hamburglu’nun teklifi aile içinde açık açık tartışılırken, Bozo’nun “yeraltından gelecek işaret”i beklemesi yaklaşan savaşın sadece görünen yüzü olduğunu hissettirir. Devlet cephesinde Aslı’nın Pınar’ı köşeye sıkıştırması dengeleri daha da karmaşık hale getirirken, Ceylan ile Bozo arasında “ihanet” kelimesinin gölgesi dolaşmaya başlar. Sultan’ın Haydar Ali’yle yaptığı beklenmedik anlaşma ve gece yaşanan sarsıcı yüzleşme ise sadece iki gencin değil, iki ailenin kaderini de etkileyecek bir kırılmanın fitilini ateşler. Yeraltı, üçüncü bölümünde hem duygusal hem politik cephede gerilimi yükseltiyor ve savaşın artık sadece bir ihtimal olmadığını hissettiriyor.

YERALTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yeraltı’nın 4. bölümünde savaş artık açık açık ilan ediliyor. Bozo gözaltındayken aile içinde liderlik tartışmaları büyür, Merdan kendi planını devreye sokarken Haydar Ali ipleri eline almaya kararlıdır. Bozo’nun gönderdiği gizli mesaj, ihaneti işaret eden dört isimle dengeleri altüst ederken, Malta bağlantılı karanlık bir şirket ağı ortaya çıkar. Emniyet cephesinde avukatlar üzerinden yürüyen gizli hamleler, yeraltındaki hesaplaşmayı daha da karmaşık hale getirir. Ancak asıl kırılma, Ceylan’ın Gülsüm’le birlikte Azize’nin kapısına dayanıp açık açık savaş ilan etmesiyle yaşanır: “Madem savaşı başlattınız, sonuçlarına katlanacaksınız.” Aşk, sadakat ve güç mücadelesinin iç içe geçtiği bu bölümde, Haydar Ali hem aileyi bir arada tutmak hem de gerçek düşmanı bulmak için geri dönüşü olmayan bir yola girer.

YERALTI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yeraltı dizisinin yeni bölümü 18 Şubat Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.