Yıldızlar da Kayar filminin yönetmen koltuğunda Günay Günaydın oturuyor. Filmin senaristliğini Koray Yeltekin üstleniyor. Peki, Yıldızlar da Kayar filminin konusu ne? Yıldızlar da Kayar filminin oyuncuları kim?

YILDIZLAR DA KAYAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, altı ay boyunca bir köyde kalmak zorunda kalan bir popstarın, bu köyde başından geçen olayları konu ediniyor.

YILDIZLAR DA KAYAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cem Kılıç

Ceyda Olguner

Cezmi Baskın

Hakan Burak Bozdoğan

Müge Coşkun

Elif Güçkıran

Volga Sorgu

YILDIZLAR DA KAYAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yıldızlar da Kayar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.