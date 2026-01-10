Yol Arkadaşım filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Filmin senaristliğini İbrahim Büyükak üstleniyor. Peki, Yol Arkadaşım filminin konusu ne? Yol Arkadaşım filminin oyuncuları kim?

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN KONUSU NE?

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Oğuzhan Koç - Onur

İbrahim Büyükak - Şeref

Emre Kınay - Fevzi

Aslı Bekiroğlu - Bahar

Eda Ece - Aysun

Bahar Şahin - Cemre

Muharrem Bayrak - Ahmet

Toygan Avanoğlu - Çapkın Doktor Kamuran

Rahşan Fırtına - Nazan

Yakup Yavru - Haşmet

YOL ARKADAŞIM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yol Arkadaşım filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.