Yolun Sonu filminin yönetmen koltuğunda Kevin Bray oturuyor. Filmin senaristliğini David Klass, Channing Gibson üstleniyor. Peki, Yolun Sonu filminin konusu ne? Yolun Sonu filminin oyuncuları kim?

YOLUN SONU FİLMİNİN KONUSU NE?

Amerikan Ordu Özel Kuvvetleri için sekiz yıl hizmet verdikten sonra yaşadığı yere dönen Astsubay Chris Vaughn, bölgedeki fabrikada bir iş aramaktadır. Şerif Stan Watkins fabrikanın altı ay önce kapandığını ve aynı zamanda eski okul arkadaşı Jay Hamilton’un kumarhanesi olan Wild Cherry Casino’nun, kasabadaki temel iş ve gelir kaynağı olduğunu söyler. Chris evine gider ve en yakın arkadaşı Ray Templeton’ı görür. Arkadaşları ile bir futbol organizasyonu ayarlamıştır. Oyundan sonra Jay, Chris ve arkadaşlarını, geceyi kumarhanede geçirmeye çağırır. Chris, kumarhanede hile yapıldığını fark edince güvenlikle kavga eder ve neredeyse ölmek üzeredir. Yeğeni Peye, güvenlik görevlilerince satılan uyuşturucuyu temin ettiğinde Chris, kasabanın her anlamda gangasterlerle kuşatılmış olduğunu anlar.

YOLUN SONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cobie Smulders

Dwayne Johnson

Neal McDonough

Ashley Scott

Johnny Knoxville

Kristen Wilson

Khleo Thomas

John Beasley

Barbara Tarbuck

Michael Bowen

Kevin Durand

Andrew Tarbet

Patrick Gallagher

John Stewart

Ryan Robbins

Michael Adamthwaite

Darcy Laurie

Fred Keating

YOLUN SONU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yolun Sonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.