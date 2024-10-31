Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminin konusu ne? Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminin oyuncuları kim?
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (The Lord of the Rings: The Return of the King) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminin konusu ne? Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminin yönetmen koltuğunda Peter Jackson oturuyor. Filmin senaristliğini Peter Jackson, Philippa Boyens üstleniyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminin konusu ne? Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminin oyuncuları kim?
KRALIN DÖNÜŞÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, Tek Yüzük'ün yok edilmesi için verilen mücadeleyi konu ediyor. Sauron'un orduları büyüdükçe büyümektedirler. Frodo ve onun can dostu Sam, korku dolu bir yolculuğun göbeğinde, korkunç Mordor'a adım adım yaklaşmaktadırlar. Tek yüzük yok edilmelidir ve iyilik bunun için savaşmaya hazırdır. Arka planda ise insan, elf ve cüce orduları, karanlık güçlerin karşısında tüm eski düşmanlıklarına rağmen bir araya gelmişlerdir. Hepsi birden küçücük bir Hobbit'in eline ve onun yeteneklerine bakmaktadırlar. Orta Dünya'nın kaderi belli olmak üzeredir. Ancak Tek Yüzük'ü sahiplenmek, kimi zaman taşıyanına daha cazip gelebilir.
KRALIN DÖNÜŞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sean Astin - Sam
Elijah Wood - Frodo Baggins
Viggo Mortensen - Aragorn
Ian McKellen - Gandalf
Liv Tyler - Arwen
Orlando Bloom - Legolas
Billy Boyd - Pippin
Dominic Monaghan - Merry
Andy Serkis - Gollum / Sméagol
Bernard Hill - King Theoden of Rohan
Miranda Otto - Eowyn of Rohan
Karl Urban - Eomer
Bruce Hopkins - Gamelin
David Wenham - Faramir
John Noble - Denethor
Hugo Weaving - Elrond
Cate Blanchett - Galadriel
Marton Csokas - Celeborn
Ian Holm Bilbo - Baggins
Lawrence Makoare - Witchking/Gothmog
Alexandra Astin - Elanor Gamgee
Sean Bean - Boromir
John Rhys-Davies - Gimli
Jed Brophy - Orc
John Bach - Madril
Sala Baker - Orc/Sauron
Ian Hughes - Irolas
David Aston - Gondorian Soldier 3
Billy Jackson - Child
Katie Jackson - Child
Joel Tobeck Orc - Lieutenant 1
Shane Rangi - Harad Leader 2
Bruce Phillips - Grimbold
Bret McKenzie - Elf Escort
Stephen Ure - Gorbag
KRALIN DÖNÜŞÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 9 olarak belirlendi.
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