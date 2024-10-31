Yayınlanma: 31.10.2024 - 20:05

Güncelleme: 31.10.2024 - 20:05

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminin yönetmen koltuğunda Peter Jackson oturuyor. Filmin senaristliğini Peter Jackson, Philippa Boyens üstleniyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminin konusu ne? Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminin oyuncuları kim?

KRALIN DÖNÜŞÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, Tek Yüzük'ün yok edilmesi için verilen mücadeleyi konu ediyor. Sauron'un orduları büyüdükçe büyümektedirler. Frodo ve onun can dostu Sam, korku dolu bir yolculuğun göbeğinde, korkunç Mordor'a adım adım yaklaşmaktadırlar. Tek yüzük yok edilmelidir ve iyilik bunun için savaşmaya hazırdır. Arka planda ise insan, elf ve cüce orduları, karanlık güçlerin karşısında tüm eski düşmanlıklarına rağmen bir araya gelmişlerdir. Hepsi birden küçücük bir Hobbit'in eline ve onun yeteneklerine bakmaktadırlar. Orta Dünya'nın kaderi belli olmak üzeredir. Ancak Tek Yüzük'ü sahiplenmek, kimi zaman taşıyanına daha cazip gelebilir.

KRALIN DÖNÜŞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sean Astin - Sam

Elijah Wood - Frodo Baggins

Viggo Mortensen - Aragorn

Ian McKellen - Gandalf

Liv Tyler - Arwen

Orlando Bloom - Legolas

Billy Boyd - Pippin

Dominic Monaghan - Merry

Andy Serkis - Gollum / Sméagol

Bernard Hill - King Theoden of Rohan

Miranda Otto - Eowyn of Rohan

Karl Urban - Eomer

Bruce Hopkins - Gamelin

David Wenham - Faramir

John Noble - Denethor

Hugo Weaving - Elrond

Cate Blanchett - Galadriel

Marton Csokas - Celeborn

Ian Holm Bilbo - Baggins

Lawrence Makoare - Witchking/Gothmog

Alexandra Astin - Elanor Gamgee

Sean Bean - Boromir

John Rhys-Davies - Gimli

Jed Brophy - Orc

John Bach - Madril

Sala Baker - Orc/Sauron

Ian Hughes - Irolas

David Aston - Gondorian Soldier 3

Billy Jackson - Child

Katie Jackson - Child

Joel Tobeck Orc - Lieutenant 1

Shane Rangi - Harad Leader 2

Bruce Phillips - Grimbold

Bret McKenzie - Elf Escort

Stephen Ure - Gorbag

KRALIN DÖNÜŞÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 9 olarak belirlendi.