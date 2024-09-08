Orlando Bloom, yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinde rol almak istiyor

J.R.R. Tolkien’in kaleme aldığı Yüzüklerin Efendisi serisinde "Legolas" karakterine hayat veren Orlando Bloom, serinin yeni filmlerinde rol almak istediği söyledi.

Orlando Bloom, yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinde rol almak istiyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 13:38

Tüm dünyada hasılat rekoru kıran ve devam filmleriyle büyük beğeni toplayan "Yüzüklerin Efendisi" serisinin yıldızı Orlando Bloom, yönetmen Peter Jackson'ın yeni canlı çekim (live-action) serisi hakkında açıklamalarda bulundu. 

Variety'ye konuşan Bloom, Ian McKellen'ın Gandalf'ı yeniden canlandırmaya istekli olduğunu duyurmasının ardından benzer bir duygu taşıdığını belirtti. Bloom, "Tanrım, o filmler harika. Bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorum. Sanırım yapay zeka ile günümüzde her şeyi yapabilirsiniz. Ama Pete [Peter Jackson] zıpla derse, ben 'Ne kadar yükseğe?' diye sorarım. Yani, tüm kariyerim onun sayesinde başladı" dedi.

Yeni Orta Dünya filmlerinin, Gollum/Sméagol rolünü tekrar canlandıracak olan Andy Serkis'in yönetmenliğinde "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" ile 2026'da başlayacağı açıklandı. Orijinal serinin yönetmeni Peter Jackson, ortakları Fran Walsh ve Philippa Boyens ile birlikte filmin yapımcılığını üstlenecek.

Bu yeni yapım, bir live-action "Yüzüklerin Efendisi" serisinin başlangıcı olarak planlanıyor. 

"Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü" filmi, gişede 1 milyardan fazla hasılat elde ederek 11 Oscar kazandı ve bu başarısıyla "Titanik" ve "Ben-Hur" ile en çok Oscar kazanan yapımlar arasında yer aldı.


Etiketler: #legolas #orlando bloom

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