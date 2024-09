Orlando Bloom, yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinde rol almak istiyor

Yayınlanma: 08.09.2024 - 13:38

Güncelleme: 08.09.2024 - 13:38

Tüm dünyada hasılat rekoru kıran ve devam filmleriyle büyük beğeni toplayan "Yüzüklerin Efendisi" serisinin yıldızı Orlando Bloom, yönetmen Peter Jackson'ın yeni canlı çekim (live-action) serisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Variety'ye konuşan Bloom, Ian McKellen'ın Gandalf'ı yeniden canlandırmaya istekli olduğunu duyurmasının ardından benzer bir duygu taşıdığını belirtti. Bloom, "Tanrım, o filmler harika. Bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorum. Sanırım yapay zeka ile günümüzde her şeyi yapabilirsiniz. Ama Pete [Peter Jackson] zıpla derse, ben 'Ne kadar yükseğe?' diye sorarım. Yani, tüm kariyerim onun sayesinde başladı" dedi.

Yeni Orta Dünya filmlerinin, Gollum/Sméagol rolünü tekrar canlandıracak olan Andy Serkis'in yönetmenliğinde "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" ile 2026'da başlayacağı açıklandı. Orijinal serinin yönetmeni Peter Jackson, ortakları Fran Walsh ve Philippa Boyens ile birlikte filmin yapımcılığını üstlenecek.

Bu yeni yapım, bir live-action "Yüzüklerin Efendisi" serisinin başlangıcı olarak planlanıyor.

"Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü" filmi, gişede 1 milyardan fazla hasılat elde ederek 11 Oscar kazandı ve bu başarısıyla "Titanik" ve "Ben-Hur" ile en çok Oscar kazanan yapımlar arasında yer aldı.