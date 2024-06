'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin ikinci sezonundan fragman yayınlandı

Prime Video'nun 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri) adlı dizisinin ikinci sezon resmi tanıtım fragmanı ve görselleri paylaşıldı.

Yeni sezon, J.R.R. Tolkien'in efsanevi kötü karakteri Sauron'un Orta Dünya'nın ikinci çağını karanlığa sürüklemesini izleyiciyle buluşturacak.

Yeni sezonda Sauron rolünde Charlie Vickers geri dönecek. Sezonda ayrıca Galadriel, Elrond, Prens Durin IV, Arondir ve Celebrimbor gibi karakterler de hikayede yer alacak.

İkinci sezon 29 Ağustos 2024'te Prime Video'da gösterime girecek.

'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin (The Lord of the Rings: The Rings of Power) ikinci sezonunun yapımcılığını dizi yapımcıları ve idari yapımcılar olan J.D. Payne ve Patrick McKay üstleniyor. Bu ikiliye idari yapımcılar Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill ve Gennifer Hutchison'un yanı sıra ortak yapımcı ve yönetmen Charlotte Brändström, yapımcılar Kate Hazell ve Helen Shang ve ortak yapımcılar Clare Buxton, Andrew Lee, Glenise Mullins ile Matthew Penry-Davey eşlik ediyor. İkinci sezonun diğer yönetmenleri arasında Sanaa Hamri ve Louise Hooper yer alıyor.

Serinin ilk sezonu benzeri görülmemiş bir küresel başarı elde ederek Prime Video’nun en iyi Original serilerden biri oldu. Dünya çapında 100 milyondan fazla kişi tarafından izlenen 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri', lansman döneminde dünya çapında bugüne kadar ki diğer tüm içeriklere kıyasla daha fazla Prime üyeliği sağladı.