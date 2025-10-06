Zaman Tükeniyor (Out Of Time) filminin konusu ne? Zaman Tükeniyor filminin oyuncuları kim?

Zaman Tükeniyor filminin yönetmen koltuğunda Carl Franklin oturuyor. Filmin senaristliğini David Collard üstleniyor. Peki, Zaman Tükeniyor filminin konusu ne? Zaman Tükeniyor filminin oyuncuları kim?

ZAMAN TÜKENİYOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Matt Lee Whitlock, küçük bir yer olan Banyan Key'in polis şefidir. Çevresindeki herkes tarafından saygı görmekte ve diğer polisler tarafından takdir edilmektedir. Fakat yerleşim biriminde gerçekleşen iki cinayet herkesin kanını dondurur. Çünkü olayın şüpheslisi Whitlock gibi gözükmektedir. Polis olayı araştırmak üzere zamana karşı bir yarışa girer.

ZAMAN TÜKENİYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Denzel Washington

Eva Mendes

Sanaa Lathan

Antoni Corone

Nora Dunn

Robert Baker

John Billingsley

Dean Cain

Neil Brown Jr.

Tim Ware

James Murtaugh

Dottie Healy

Terry Loughlin

Natalie Mcneil

ZAMAN TÜKENİYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zaman Tükeniyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.