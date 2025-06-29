Zindan ve Ejderha: Hırsızlar Arasındaki Onur filminin yönetmen koltuğunda John Francis Daley, Jonathan Goldstein oturuyor. Filmin senaristliğini John Francis Daley, Jonathan Goldstein, Derek Kolstad üstleniyor. Peki, Zindan ve Ejderha: Hırsızlar Arasındaki Onur filminin konusu ne? Zindan ve Ejderha: Hırsızlar Arasındaki Onur filminin oyuncuları kim?

ZİNDAN VE EJDERHA: HIRSIZLAR ARASINDAKİ ONUR FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir ozan, bir barbar ve iki büyücü topraklarında büyük bir kötülüğe yol açan hatayı düzeltmeye çalışan bir hırsız grubu oluşturur. Her türden fantastik yaratıkla karşılaştıkları bu macerada şımarık bir şövalye de aralarına katılır.

ZİNDAN VE EJDERHA: HIRSIZLAR ARASINDAKİ ONUR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chris Pine

Regé-Jean Page

Hugh Grant

Justice Smith

Michelle Rodriguez

Sophia Lillis

Chloe Coleman

Daisy Head

Ashley Johnson

Kyle Hixon

Spencer Wilding

Will Irvine

ZİNDAN VE EJDERHA: HIRSIZLAR ARASINDAKİ ONUR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zindan ve Ejderha: Hırsızlar Arasındaki Onur filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.