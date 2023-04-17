Zor Kazanç filmi konusu nedir? Zor Kazanç filmi oyuncuları kim?
Zor Kazanç (Pain & Gain) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler, Zor Kazanç (Pain & Gain) filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki, Zor Kazanç filmi konusu nedir? Zor Kazanç filmi oyuncuları kim?
Zor Kazanç (Pain & Gain) filminin yönetmen koltuğunda Michael Bay otururken filmin senaryosunu Christopher Markus ve Stephen McFeely kaleme aldı. Peki, Zor Kazanç filmi konusu nedir? Zor Kazanç filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
ZOR KAZANÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Daniel Lugo ve en yakın arkadaşı Adrian Doorbal Florida'da yaşamakta ve vücut geliştirme salonunda antrenör olarak çalışmaktadır. Her gün bir diğerinin aynı olan bir hayat süren ikili, spor salonundaki sinir bozucu düzenden ve düşük maaşlarından usanmıştır. Kendi Amerikan Rüyaları’nın peşinden gitmeye karar veren ekip, hali hazırda suçlu olduklarına inandıkları zengin bir müşterilerini kaçırıp, işleri de kılıfına uydurarak zengin olmanın planını kurarlar. Hapisten henüz çıkan Paul Doyle'un da yardımlarıyla işe atılırlar. Ama ters giden tesadüfler sonucu, işler sarpa sarar.
Yönetmenliğini Michael Bay'in üstlendiği filmin başrollerini Mark Wahlberg, Anthony Mackie’nin ve Dwayne Johnson paylaşıyor. Kadrosunda Rebel Wilson, Ed Harris ve Rob Corddry gibi isimleri de barındıran kara komedi-aksiyon türündeki film, gerçek bir hikayeden uyarlandı.
ZOR KAZANÇ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Mark Wahlberg - Daniel Lugo
Swayne Johnson - Paul Doyle
Ed Harris - Ed Du Bois
Anthony Mackie - Adrian Doorbal
Tony Shalhoud - Victor Kershaw
Rob Corddry - John Mese
Ken Jeong - Johnny Wu
ZOR KAZANÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Zor Kazanç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.
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