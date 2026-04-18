Zor zamanlarda kendinizi iyi hissettirecek 5 film

Zor dönemlerde bazen kısa bir mola verip bir filme sığınmak iyi gelebilir. Duyguları dengeleyen, umut veren ve izleyeni içine alan hikâyeler, ruh halini değiştirme gücüne sahip. İşte kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilecek 5 film önerisi...

WALTER MİTTY’NİN GİZLİ YAŞAMI (2013)

(The Secret Life of Walter Mitty)

Steve Conrad’ın, James Thurber’ın aynı adlı öyküsünden esinlenerek sinemaya uyarladığı film, Life dergisinde çalışan Walter Mitty’nin hikâyesini anlatıyor. Walter, efsane fotoğrafçı Sean O’Connell’in, derginin online’a geçmeden önce yayımlanacak son sayısının kapağında ısrarla kullanılmasını istediği ‘25 numaralı negatifi’ bulmak için uzun bir yolculuğa çıkıyor.

JULİE & JULİA (2009)

Aynı tutkuyu 50 yıl arayla paylaşan iki kadının hikâyesi... Julia Child (Meryl Streep) diplomat eşi Paul Child’ın (Stanley Tucci) görevi nedeniyle bulunduğu 1950’lerin Paris’inde, Fransız mutfağını öğrenmek ister. Bunun için, erkek şeflerin egemen olduğu bir dünyada pes etmeden sonuna kadar mücadele etmesi gerekir. Julie Powell (Amy Adams) ise 2000’lerin New York’unda, her gün düzenli olarak Julia Child’ın Fransız mutfağı kitabındaki tariflerinden birini pişirir ve deneyimlerini blogunda paylaşır. Her iki kadın da tutkularının peşinden giderken inatçı ve kararlıdırlar.

BUGÜN ASLINDA DÜNDÜ (1993)

(Groundhog Day)

Hava durumu sunucusu Phil (Bill Murray), huysuz, aksi, benmerkezci ve bencil biridir. Hayatı sadece yakındakiler için değil, kendisi için de ne kadar zorlaştırdığını fark etmez. Kamera önünde olmanın avantajlarından yararlansa da yaptığı işi sevmez… Ve sonra, bir an önce terk etmek istediği bir kasabada, bir an önce bitmesini istediği bir günün içinde sıkışır kalır. Artık hep aynı güne uyanmaya başlar. Bitimsiz bir kısır döngüdür bu... Yıllarca tek bir günün içinde yaşayan Phil’in serüveni, kendimize ve hayatımıza yeni bir gözle bakmamızı sağlayacak kadar çarpıcı aşamalardan geçiyor.

PLANES, TRAİNS & AUTOMOBİLES (1987)

(Uçaklar, Trenler ve Arabalar)

New York’ta çalışan Neal Page’in yapmak istediği tek şey Şükran Günü’nde evinde olmak. Chicago'ya, ailesinin yanına gitmek için uçak bileti alan Neal, hava şartları nedeniyle uçağı iptal olmasının üzerine evine diğer ulaşım araçlarıyla gitmeye karar verir. Bu yolculuk sırasında ona bindiği takside tanıştığı Del Griffith eşlik eder. Chicago'ya gitmek için birlikte mücadele eden ikili, yolculuk sırasında birbirlerinin hayatına dokunmaya başlar.

AHTAPOTTAN ÖĞRENDİKLERİM (2020)

(My Octopus Teacher)

Hikâye, Craig Foster’ın çocukluğuna kadar uzanıyor. Belgesel sinemacı Foster’ın çocukluğu, Güney Afrika’da Cape Town yakınlarında, Atlantik Okyanusu kıyısında geçiyor. O yıllarda okyanusta yüzmeyi, şnorkel ve gözlükle dalıp ‘yosun ormanı’nda dolaşmayı çok seviyor. Yıllar sonra hayatı tıkanıp kaldığında, yeniden okyanusa dönmeye karar veriyor. Ve bir gün, kendini deniz kabuklarıyla kamufle eden dişi bir ahtapot görüyor. Kamuflaj tekniğindeki zekâ, beceri ve ustalık, Foster’ı o kadar şaşırtıyor ki onu yuvasına kadar takip ediyor. Sonraki günlerde her gün hiç aksatmadan yuvasının önüne gidiyor; bir süre sonra kamerasını da getiriyor. Amacı ahtapotu yakından gözlemlemek, onunla bağ kurmak ve yaşadıkları deneyimi kaydetmek…