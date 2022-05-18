2 otobüsün gizli bölmelerinde 47 düzensiz göçmen yakalandı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:17

Erciş Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında Hamuryen Kavşağı’nda şüphe üzerine şehirlerarası yolcu otobüslerini durdurdu.

Otobüs sürücüleri M.M.T, R.T. ve T.C. gözaltına alındı. Polislerin su ve yiyecek verdiği düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

