3 büyükşehirde barajlardaki su miktarı arttı

16 Mart 2022 Çarşamba, 15:12

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; 1 Ekim 2021-15 Mart 2022 döneminde Türkiye genelinde kümülatif yağışlar, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 7,5 oranında arttı. İstanbul'da içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı, 15 Mart itibarıyla geçen yıla göre yüzde 62,4'ten yüzde 84,1'e yükseldi. Böylelikle geçen yıl 547 milyon metreküp olan kullanılabilen su miktarı, 737,8 milyon metreküpe yükseldi.