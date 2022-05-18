38 katlı binanın 27’nci katında patlama yaşandı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:27

Olay, saat 23.45 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi 350’nci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lüks sitede bulunan 38 katlı bir binanın 27’inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.



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