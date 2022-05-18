38 katlı binanın 27’nci katında patlama yaşandı
Esenyurt’ta 38 katlı binanın 27’nci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Olay, saat 23.45 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi 350’nci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lüks sitede bulunan 38 katlı bir binanın 27’inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
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