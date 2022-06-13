4 ilde ‘sanal eskort’ dolandırıcılığı operasyonu: 12 tutuklama
Aydın'da, ‘sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik 3 aylık çalışmanın ardından Aydın, İstanbul, Manisa ve Uşak'ta eş zamanlı operasyonla yakalanan 7’si kadın 15 şüpheliden 12’si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık şikayetlerinin artması üzerine 3 ay önce çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı.
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