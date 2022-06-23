77 yıldır kimliksiz yaşayan Fatma Nine, tedavi olamıyor

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Adana’da yaşayan 77 yaşındaki Fatma ninenin, doğduğu günden bugüne nüfus cüzdanı olmadı. Ölen annesi, babası ve eşinin de kimliğinin olmadığını söyleyen kadın, kimliği olmadığı için hastaneye gidemediğini ve tedavi olmadığını belirtti.

İHA
23 Haziran 2022 Perşembe, 16:48

Şanlıurfa’da 1945 yılında dünyaya gelen Fatma nine doğduğunda, annesi ve babası gibi nüfusa kayıt ettirilmedi. 1949 yılında yine Şanlıurfa’da Ramazan ve Zeliha Yavuz çiftinin Ekrem adını verdikleri çocukları dünyaya geldi.

Fatma nine, hemşehrisi olan ve kendisi gibi nüfus cüzdanı bulunmayan Ekrem’le dini nikah kıyarak 1975 yılında evlendi. Çift, daha sonra Şanlıurfa’dan göç ederek Adana’ya yerleşti. Çiftin ise hiç çocukları olmadı.


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