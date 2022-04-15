ABD Başkanı Joe Biden'ın hareketi gündem oldu: Boşlukla tokalaştı

15 Nisan 2022 Cuma, 14:33

Gaflarıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir üniversitede ülkesindeki tedarik zinciri kriziyle açıklamalarda bulundu.

40 dakikalık bir konuşma yapan Biden konuşması bittikten sonra tokalaşmak için elini uzattı ancak sahnede kendisinden başka kimse yoktu.

Boşluk karşısında bir süre elini havada tutan Biden, daha sonra müzik eşliğinde sahneden ayrıldı.

TEXAS SENATÖRÜ DE PAYLAŞTI

Biden'ın görüntülerinin yayılmasının ardından sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, 51 yaşındaki Texas Senatörü Cruz, Twitter hesabından bir çift göz emojisi koyarak paylaştı.