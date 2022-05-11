ABD'li turist, paraşütte heyecandan bayıldı: 'Kaskı başından çıkmıştı'

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:56

Konyaaltı seyir terasından yamaç paraşütüyle falez ve sahil bandı üzerinde uçuş yapmak isteyen ABD'li erkek turist, pilot Metehan Göller ile birlikte havalandı. İsminin açıklanmasını istemeyen turist, manzarayı görüntülemek için aksiyon kamerasını açtığında heyecanlanıp bayıldı.