ABD'li turist, paraşütte heyecandan bayıldı: 'Kaskı başından çıkmıştı'

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Antalya'da tatilini geçiren ABD'li turist, Konyaaltı sahili üzerinde yamaç paraşütüyle çiftli atlayış sırasında heyecandan bayıldı. Pilot Metehan Göller, kısa süreliğine bilincini yitiren turisti kendisine getirip uçuşu tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:56

Konyaaltı seyir terasından yamaç paraşütüyle falez ve sahil bandı üzerinde uçuş yapmak isteyen ABD'li erkek turist, pilot Metehan Göller ile birlikte havalandı. İsminin açıklanmasını istemeyen turist, manzarayı görüntülemek için aksiyon kamerasını açtığında heyecanlanıp bayıldı.

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