Adana merkezli 'sahte ilanla' dolandırıcılık operasyonu: 8 zanlı tutuklandı
Adana merkezli 4 ilde, sahte evcil hayvan ilanları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, internetten sahte evcil hayvan ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik 27 Mayıs'ta Adana, Mersin, Hatay ile Denizli'de düzenlenen ve 20 zanlının gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.
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