Adana merkezli 'sahte ilanla' dolandırıcılık operasyonu: 8 zanlı tutuklandı

01 Haziran 2022 Çarşamba, 10:57

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, internetten sahte evcil hayvan ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik 27 Mayıs'ta Adana, Mersin, Hatay ile Denizli'de düzenlenen ve 20 zanlının gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

