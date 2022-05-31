Adana'da bulvar üzerindeki ağaçların yanışını film gibi izlediler

31 Mayıs 2022 Salı, 10:22

Adana'da bulvar üzerindeki alev alan palmiye ve çam ağacının yanışı, yoldan geçen vatandaşlar tarafından film gibi izlendi. Yanan ağaçlar, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Bülent Angın Bulvarı üzerindeki palmiye ve çam ağacı, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Devriye görevinde bulunan polis ekibinin durumu bildirmesi üzere bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yoldan geçerken alevleri gören bazı vatandaşlar, yangını ve itfaiyenin söndürme çalışmasını film gibi izledi. Tazyikli su ile alevlere müdahale eden itfaiye erleri, diğer ağaçlara sıçramadan yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.