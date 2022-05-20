Adana'da çaldığı ticari taksiyle kaza yapan kişi yakalandı
Adana'da üzerinde kontak anahtarı unutulan ticari taksiyi çaldığı önü sürülen kişi, polisle girdiği kovalamacada kaza yapınca yakalandı.
İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda motosikletiyle seyir halinde olan Erhan Z. iki kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Kendisini darbeden şüphelilerin bıçak çektiğini gören Erhan Z. bir durakta anahtarı üzerinde unutulan taksiye binip kaçmaya başladı.
Taksinin şoförü aracını durakta bulamayınca polise haber verdi.
Aracın, merkez Seyhan ilçesi Necip Fazıl Bulvarı istikametine doğru seyir halinde olduğunu tespit eden polis ekipleri, aracı durdurmak istedi.
Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli, Yeşilyurt Mahallesi'nde aracın bir apartmanın duvarına çarpması üzerine yakalandı.
Kazadan hafif yaralanan şüpheli Erhan Z. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Şüphelinin tedaviden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüleceği öğrenildi.
Video Haberler
- Telefonla dolandırıcılık yapan 'sahte polis' yakalandı
- Eski Kral Carlos 2 yılın ardından İspanya'da
- Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- Oturduğu 'mermer' kırılınca 3 metreden düşüp öldü
- Çaldığı ticari taksiyle kaza yapan kişi yakalandı
- Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i polis 4 yaralı
- 'TikTok videosu çekmek için orman yangını çıkardı'
- İGDAŞ’tan dikkat çeken 19 Mayıs videosu
- 'İktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz'
- Ankara'da korkutan yangın!
En Çok Okunan Haberler
-
- En zehirli türlerinden bir tanesi: Sürü halinde görüldü
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- Davos’ta gündem gıda ve enerjide yaptırım olacak
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- 3 dakikalık 19 Mayıs kutlaması!
- Gökbakar, Tilki ve Sabancı da topa girdi
- 'Milletin Sesi' mitinginin akışı belli oldu
- AKP'den 'asgari ücrete ikinci zam' açıklaması
- Finlandiya Başbakanı'ndan Türkiye ve NATO açıklaması
- Cahit Özkan görevden alındı