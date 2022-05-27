Adana'da 'Müsilaj' operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Adana'da 4 zanlı gözaltına alındı.

AA
27 Mayıs 2022 Cuma, 10:57

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, önceki gün Adana'da düzenlenen "Müsilaj Operasyonu" kapsamında kentteki 13 adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

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