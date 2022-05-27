Adana'da 'Müsilaj' operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

27 Mayıs 2022 Cuma, 10:23

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, önceki gün Adana'da düzenlenen "Müsilaj Operasyonu" kapsamında kentteki 13 adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

230 ZANLI YAKALANMIŞTI

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, dün, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon başlatılmıştı. Operasyon kapsamında 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, zanlılardan 230'u yakalanmıştı.