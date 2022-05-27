Adana'da 'Müsilaj' operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Adana'da 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, önceki gün Adana'da düzenlenen "Müsilaj Operasyonu" kapsamında kentteki 13 adrese operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
230 ZANLI YAKALANMIŞTI
EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, dün, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon başlatılmıştı. Operasyon kapsamında 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, zanlılardan 230'u yakalanmıştı.
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