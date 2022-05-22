Adana'da yolcu minibüsü alt geçide düştü
Adana'da yolcu minibüsü, demir bariyerleri kırıp, alt geçide düştü. Minibüsün sürücüsü Ş.D., araçta sıkışarak ağır yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi’nde meydana geldi. Ş.D. yönetimindeki 01 M 0583 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak Ray Sokak’taki demir bariyerleri kırıp, yaklaşık 5 metre yüksekten alt geçide düştü.
Ters dönen minibüs içinde sıkışan Ş.D.’yi görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Ş.D.’yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.D.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Öte yandan kaza sırasında minibüste yolcu olmadığı öğrenildi.
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