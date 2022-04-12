Adanalı kebapçıdan uzaya 'boru kebabı' gönderme denemesi
Kebapçı Yaşar Aydın, yaklaşık 30 kişilik grupla hazırlattığı helyum balonuyla uzaya 'boru kebabı' göndermeyi denedi. Kebap yüklü balon, 3 saatlik uçuşun ardından stratosfer tabakasında patlayarak Hatay’da denize düştü. Görüntüler sosyal medyaya da yansıdı.
Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, patentinin sahibi olduğu boru kebabını ‘12 Nisan İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü’nde uzaya göndermek için harekete geçti. Yaklaşık 30 kişilik ekiple ısıya dayanıklı strafor bir kutu tasarlandı ve üzerine de kamera ile takip cihazı yerleştirildi. Ardından içi helyum gazı dolu meteoroloji balonuna bağlandı.
Hazırlanan boru kebabı, soğan ve garnitürler de platforma sabitlenerek Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'nden alkışlar eşliğinde uçuruldu.
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