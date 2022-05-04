Adıyaman'da dolu facia yarattı: Valilik açıklama yaptı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:53

Besni ilçesi başta olmak üzere merkeze bağlı bazı köylerde de etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışının boyutuyla ilgili Adıyaman Valiliği açıklamada bulundu. Valilik çok sayıda aracın ve tarım arazilerinin büyük zarar gördüğünü vurguladı. Doluda 1 hayvan telef oldu.