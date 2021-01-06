Adıyaman’da korkutan patlama
Adıyaman Eski Valilik binasının bahçesinde bulunan yakıt tankı bomba gibi patladı. Patlamanın ardından ortalık savaş alanına döndü.
Adıyaman Turgut Reis Mahallesinde bulunan eski valilik binasının yıkılmasının ardından bahçede bulunan yakıt tankı patladı. Bomba gibi patlayan tank, yanında bulunan binaya büyük hasar verdi. Yıkılmak için boşaltılan eski DSİ binasının dan çamları ve çerçeveleri patlama ile yerle bir oldu.
Alevlerin yükseldiği patlamada, gökyüzünü siyah bir duman kapladı. Panik ve korkuya neden ol.an patlama yerine itfaiye ekipleri ve ambulans kısa sürede ulaştı. İtfaiye yangına müdahale ederek kısa süre sonra söndürdü.
İlk belirlemelere göre yaralı olmadığı öğrenildi.
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