Ağrılı besici isyan etti: 'Et ve süt fiyatı çok artacak'

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Ağrılı besici Sezai Barbaros, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek’e yaşadıkları sorunları anlattı. “Gübre, yem, mazot fiyatı arttığı için biz de üretimi azaltıyoruz. Hem et hem süt fiyatı çok artacak millet perişan olacak” diyen Barbaros, büyükbaş kurbanlık fiyatının en az 30 bin lira olacağını söyledi.

ANKA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 12:28

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP’nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında Ağrı’daydı. CHP’li milletvekilleri, Ahmetbey köyünde kurbanlık hayvan besicisi Sezai Barbaros’u dinledi.

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