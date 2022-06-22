AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü'nde tekme tokat dövüldü
Yaptığı sokak röportajlarında sorduğu kışkırtıcı sorularla bilinen AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü'nde tekme tokat darbedildi.
Uzun süredir yaptığı sokak röportajlarıyla tartışma yaratan ve daha önce çok defa olaya karışan AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu kameramanıyla birlikte saldırıya uğradı.
Eminönü Meydanı’nda "sokak röportajı" yapan Yapraklıoğlu, tartışmaya girdiği kişiler tarafından darbedildi. Yapraklıoğlu'nun kavga sırasında kıyafetleri parçalandı.
Olay anlarına ilişkin görüntüler kameraya yansıdı.
Özellikle dini konularda provokatif "sorular" yöneltmesiyle bilinen Bülent Yapraklıoğlu, daha önce de yurttaşlarla karşı karşıya gelmiş ve darbedilmişti.
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