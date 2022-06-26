Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

26 Haziran 2022 Pazar, 09:12

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Gölköy ilçesi Gölköy-Ulugöl karayolu Cihadiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ordu Üniversitesi tarafından dün düzenlenen ''27'nci İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı'' kapsamında kültür ve turizm gezisine de katılan dekan, öğretim görevlileri ve ailelerini taşıyan midibüs, virajda kontrolden çıkarak devrildi.