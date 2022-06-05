Akaryakıt istasyonunda kar maskeli soygun: Silah ve bıçakla tehdit edip kaçtı

05 Haziran 2022 Pazar, 16:12

Olay, saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli şüpheli, Turhan Cemal Beriker Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonunun marketine girdi.

Tabancayla kasiyeri tehdit eden şüpheli, kasanın yerini sordu. Bu sırada kasiyer çığlık atınca paniğe kapılan şüpheli, koşarak dışarı çıktı. Şüpheli, bu kez bıçakla tehdit ettiği 2 pompa görevlisinden 1200 lira alarak, kaçtı.



