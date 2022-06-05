Akaryakıt istasyonunda kar maskeli soygun: Silah ve bıçakla tehdit edip kaçtı
Adana’da kar maskeli bir kişi, akaryakıt istasyonundaki iki çalışanı silah ve bıçakla tehdit edip, 1200 lirayı aldıktan sonra kaçtı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli şüpheli, Turhan Cemal Beriker Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonunun marketine girdi.
Tabancayla kasiyeri tehdit eden şüpheli, kasanın yerini sordu. Bu sırada kasiyer çığlık atınca paniğe kapılan şüpheli, koşarak dışarı çıktı. Şüpheli, bu kez bıçakla tehdit ettiği 2 pompa görevlisinden 1200 lira alarak, kaçtı.
Video Haberler
- Mahalleli tepki gösterince kaçtı
- Benzinlikte kar maskeli gasp
- ''Artık adalet istiyorum''
- Fransa’yı fırtına vurdu: 1 ölü, 35 yaralı
- Yardımına işte böyletiştiler
- Kuyumcuyu soymaya geldi, korkup kaçtı
- İYİ Parti ve Akşener'e 'Milletin Kürsüsü' davası
- İskeleden düşerek hayatını kaybetti
- Arnavutköy’de otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
- Önce ateş açtı, sonra bıçakladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Koca 4 kişinin test sonucunu açıkladı
- Peker'den 'sokak' ve 'seçim günü' mesajları
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
- 'Ölüm tehditleri alıyorum'
- 'Atatürk Havalimanı'na ilişkin yeni belge ortaya çıktı!
- AKP'den yeni adaylık açıklaması
- Pique ve Shakira cephesinden ilk açıklama
- 'Kazanamaz' diyenler önde!
- 'Yetiştirip köle gibi kullanmak istiyorlar'
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 soruyu hatırlattı