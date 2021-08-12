Akbelen'de yürütmeyi durdurma kararı

12 Ağustos 2021 Perşembe, 14:43

28 gündür ormanda nöbet tutan İkizköylüler, Muğla 3. İdare Mahkemesi'nde süren Entegre Tesis ÇED Muafiyeti iptal davası ile Muğla 1. İdare Mahkemesi'ndeki ağaç kesimi iptal davasından çıkan yürütmeyi durdurma kararlarını sevinçle karşıladı.

İkizköy İnsanca Yaşam için Direniyor Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Kararla sevindik ama yolun daha başındayız. Termik belasından kurtulmadan durmak yok" denildi.

Aldığımız yürütmeyi durdurma kararı ile sevindik. Ama yolun daha başındayız. Termik belasından kurtulmadan durmak yok.#AkbelenOrmanınıTerketmiyoruz pic.twitter.com/7rsCz3ZDZI — İkizköy İnsanca Yaşam için Direniyor ?????? (@ikizkoydireniyo) August 12, 2021





İkizköy Çevre Komitesi ve KARDOK Derneği'nden basın açıklaması:











NE OLMUŞTU?

Muğla'nın Milas ilçesindeki İkizköy'de yer alan Akbelen Ormanı, Limak Holding'in işlettiği Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'ne linyit temin edilmesi için satıldı.

İkizköylüler, 740 dönümlük ormanda Tarım ve Orman Bakanlığı onayıyla linyit madeni işletmesi açılması izni verilmesine karşı mücadele başlattı.

Köylüler ve çevreciler, satışın iptali için Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne dava açtı.

Mahkeme, idarenin savunmasını aldıktan sonra, Akbelen Orman alanında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Mahkemenin karar vermesini beklemeyen Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ise 17 Temmuz'da iş makineleriyle ormana girerek ağaçları kesmeye başladı.

İkizköylüler, bu gelişme üzerine de OGM yetkilileri hakkında "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Orman girişinde çadır kurarak alanda nöbet tutmaya başlayan köylülerin müdahalesi sonucu kesim durdu.