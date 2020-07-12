AKP'li başkan jakuzili paylaşımın ardından istifa etti

12 Temmuz 2020 Pazar, 12:10

Şanlıurfa AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç’ın arkadaş grubunda yapmış olduğu paylaşım sosyal medyaya düştü ve büyük tepki çekti. Saraç, eleştirilen videosunun yayılması hakkında suç duyurusunda bulundu.

Saraç’ın paylaşılan videoda bir küvet içerisinde olduğu ve arkadaşlarına hitaben “Lan Fakirler! Oğlum beni rahatsız etmeyin. Tamam mı? Biraz keyif ediyorum” dediği görülüyordu.

Twitter’da birçok hesapta paylaşılan videonun binlerce yorum almasından sonra istifa ettiğini açıklayan AKP’li başkan şunları söyledi:

“Değerli Şanlıurfalı Hemşerilerim, Kıymetli Basın Mensupları Bundan 2 yıl önce kendi WhatsApp grubumdaki yapmış olduğum bir espri kötü niyetli bir şekilde sosyal medyada paylaşılmıştır.

Ben burada bir kesimi aşağılayıcı ya da küçük düşürücü düşünerek kesinlikle hareket etmedim. Video gerçekten saf ve temiz bir niyet ile izlendiğinde ironi amaçlı çekilen bir video olduğu ve asla toplumun bir kesimini aşağılamak amacı gütmediği görülecektir.

Gelinen noktada konunun davamıza, partimize ve gençlik kolları teşkilatlarımıza zarar verdiğini görmekteyim.Bu sebeple Ak Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden, halkımdan ve bu davaya gönül vermiş dava arkadaşlarımdan özür dileyerek ayrıldığımı bildiriyorum.”



