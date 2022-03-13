AKP'li başkandan 'Komünist Başkan' açıklaması: Hakkı, hukuku bilen adamlar...

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AKP’li Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Tunceli Belediyesi'nin uyguladığı projelerin başarısını anlatırken "Tunceli modeli burada işlemez kardeşim. Alevi inancı çok sağlam bir inanç" dedi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 15:38

AKP'li Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu televizyon kanalında ilginç açıklamalarda bulundu.

Yalçınkaya,  program sunucusunun belediyenin tarımla ilgili projelere ilişkin “Tunceli benzeri projeler mi uyguluyorsunuz?” sorusu üzerine Tunceli’ye gittiğini ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’yla görüştüğünü ifade etti.

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