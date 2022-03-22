AKP'li isimden itiraf gibi sözler: Hem buğday hem ayçiçek...

22 Mart 2022 Salı, 12:01

AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal partisinin Merkez İlçe Başkanlığı'nda gazetecilerle bir araya geldi. Aksal, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle hem buğday hem de ayçiçeği için ekim sorunları olabileceğini söyledi. Aksal ayrıca Trakyalı çiftçileri üretime çağırdı.



