AKP'li isimden itiraf gibi sözler: Hem buğday hem ayçiçek...

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AKP Edirme Milletvekili Fatma Aksal, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle hem buğday hem de ayçiçeği ekiminde sıkıntılı zamanlar olacağını söyledi. Aksal ayrıca Trakyalı çiftçiye, "Lütfen ne olur, bir karış bile boş ver bırakmayın, her yere ayçiçeği ekin" dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2022 Salı, 12:01

AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal partisinin Merkez İlçe Başkanlığı'nda gazetecilerle bir araya geldi. Aksal, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle hem buğday hem de ayçiçeği için ekim sorunları olabileceğini söyledi. Aksal ayrıca Trakyalı çiftçileri üretime çağırdı. 


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