AKP'li Mahir Ünal'ın menemende sucuk 'şaşkınlığı': Az önce şikayet ediyorlardı

08 Nisan 2022 Cuma, 16:20

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta bir öğrenci evine sahurda 'misafir' oldu.

Öğrencilerle tanışıp sohbet eden Ünal, daha sonra evin mutfağına girip menemen pişirmeye koyuldu.

Ünal, menemen için malzemeleri koyacağı tavada sucuk bulunduğunu görünce "Bunlar menemenin içine sucuk katmışlar ha" dedi.

Ünal, daha sonra da beraberindeki partililere ve basın mensuplarına dönerek "Az önce şikayet etmiyor muydu bunlar?" ifadesini kullandı.