AKP'li Mahir Ünal'ın menemende sucuk 'şaşkınlığı': Az önce şikayet ediyorlardı
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta konuk olduğu öğrenci evinde, öğrencilerin yiyeceği menemende sucuk da olması üzerine "Az önce şikayet etmiyor muydu bunlar?" dedi.
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta bir öğrenci evine sahurda 'misafir' oldu.
Öğrencilerle tanışıp sohbet eden Ünal, daha sonra evin mutfağına girip menemen pişirmeye koyuldu.
Ünal, menemen için malzemeleri koyacağı tavada sucuk bulunduğunu görünce "Bunlar menemenin içine sucuk katmışlar ha" dedi.
Ünal, daha sonra da beraberindeki partililere ve basın mensuplarına dönerek "Az önce şikayet etmiyor muydu bunlar?" ifadesini kullandı.
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