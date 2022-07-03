AKP’li Mamak Belediye Meclis Üyesi'nden, AKP’li Mamak Belediye Başkanı'na: “Hala akraba çeteniz kimi isterse, belediyede o çalışıyorsa…”

Abone Ol google-news

Mamak Belediye Meclisi’nin bugünkü toplantısında AKP’li Meclis üyesi Esra Yılmaz, Belediye Başkanı Murat Köse’yi işaret ederek, “Mamak Belediyesi’nde AK Parti’ye bunca yıl emek veren kardeşlerimiz, sudan sebeplerle işten atılıyorsa, hala akraba çeteniz kimi isterse, belediyede o çalışıyorsa…” dedi. Yılmaz’ın sözleri iki kez kesildi.

ANKA
03 Temmuz 2022 Pazar, 18:09

Mamak Belediye Meclisi toplantısı bugün yapıldı.

Daha önce AKP’den istifa ettiğini açıklayan, ancak daha sonra ikna edilerek partisine dönen belediye meclisi üyesi Esra Yılmaz, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile ilgili şunları söyledi:

  • Dün de bugün de yarın da söylediğim her şeyin arkasındayım. Mamak Belediyesi’nde AK Parti’ye bunca yıl emek veren kardeşlerimiz, sudan sebeplerle işten atılıyorsa; Mamak’ımızın garibinin, mağdurunun, kimsesizinin vebali omuzlarımızdaysa; hala akraba çeteniz kimi isterse, belediyede o çalışıyorsa…

Haberin devamı

Mamak Belediyesi Esra Yılmaz Murat Köse

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler