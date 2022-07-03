AKP’li Mamak Belediye Meclis Üyesi'nden, AKP’li Mamak Belediye Başkanı'na: “Hala akraba çeteniz kimi isterse, belediyede o çalışıyorsa…”

03 Temmuz 2022 Pazar, 18:09

Mamak Belediye Meclisi toplantısı bugün yapıldı.

Daha önce AKP’den istifa ettiğini açıklayan, ancak daha sonra ikna edilerek partisine dönen belediye meclisi üyesi Esra Yılmaz, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile ilgili şunları söyledi:

Dün de bugün de yarın da söylediğim her şeyin arkasındayım. Mamak Belediyesi’nde AK Parti’ye bunca yıl emek veren kardeşlerimiz, sudan sebeplerle işten atılıyorsa; Mamak’ımızın garibinin, mağdurunun, kimsesizinin vebali omuzlarımızdaysa; hala akraba çeteniz kimi isterse, belediyede o çalışıyorsa…



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