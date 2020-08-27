AKP’li Tosun'dan itiraf: MGK kararını sümen altı ettik
Bir televizyon kanalında konuşan eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun, “2004’teki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararını da biz sümen altı ettik” ifadelerini kullandı.
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