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AKP’li Tosun'dan itiraf: MGK kararını sümen altı ettik

Bir televizyon kanalında konuşan eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun, “2004’teki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararını da biz sümen altı ettik” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2020 Perşembe, 11:02


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